В Иванове состоится праздник «У костра пионерской мечты…»

Мероприятие посвящено 95-летию пионерской организации





19 мая во Дворце детского и юношеского творчества в Иванове состоится праздник, посвящённый 95-летию пионерской организации. В мероприятии примут участие ветераны пионерского движения, легендарные вожатые города, прошедшие вожатскую школу «Артека» и «Орлёнка», представители Российского движения школьников (РДШ), а также творческих коллективов Дворца творчества. Всего – порядка 150 человек.

По словам организаторов, праздник «У костра пионерской мечты» - «это диалог поколений, разговор по душам о прошлом, настоящем и будущем. Это воспоминания, путешествие по страницам истории, размышления о необходимости возрождения детского авангардного движения в стране».

Приглашены представители законодательной и исполнительной власти города и области, Уполномоченные по правам человека и ребенка в регионе.

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