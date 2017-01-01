В Иванове двоих водителей арестовали за тонировку





8 февраля этого года на одной из улиц областного центра сотрудники ГИБДД задержали 19-летнего жителя поселка Ильинское, управлявшего автомобилем «Шкода Рапид». Передние боковые стекла автомашины были покрыты пленкой, светопропускание которой не соответствовало требованиям технического регламента. Инспекторы ДПС составили на правонарушителя административный материал и выдали ему требование об устранении нарушения. Однако 12 мая молодой человек вновь был задержан за рулем своего тонированного автомобиля. На этот раз за невыполнение законных требований сотрудников полиции он уже был привлечен к ответственности по статье 19.3 ч.1 КоАП РФ - санкция статьи предусматривает штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. По решению суда нарушитель ПДД был арестован. Водителю придется провести в камере для задержанных за административные правонарушения 4 суток.

При аналогичных обстоятельствах был задержан еще один молодой водитель, управлявший автомобилем «БМВ 320». Он также был арестован на 4 суток, сообщает пресс-служба УГИБДД по ивановской области.

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