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20 минут назад
Ивановский коллектив стал Лауреатом 1 степени XV Международного фестиваля «Звучит Москва»
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12-14 мая в Москве проходил XV Международный детско-юношеский фестиваль «Звучит Москва». Форум собрал около 20 тысяч участников с разных уголков мира – России, Таиланда, Китая, Испании, Македонии, Сербии, Белоруссии, Казахстана. Принимал в нем участие и ивановский хоровой коллектив «Рассвет» (детская музыкальная школа № 7), который в итоге стал Лауреатом 1 фестиваля. руководитель коллектива Елена Кондратьева была отмечена дипломом «Лучший хормейстер». Ивановцы выступили также на Гала-концерте в Большом зале Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.
Фото: пресс-служба администрации г. Иваново
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