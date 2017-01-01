Ивановский коллектив стал Лауреатом 1 степени XV Международного фестиваля «Звучит Москва»

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12-14 мая в Москве проходил XV Международный детско-юношеский фестиваль «Звучит Москва». Форум собрал около 20 тысяч участников с разных уголков мира – России, Таиланда, Китая, Испании, Македонии, Сербии, Белоруссии, Казахстана. Принимал в нем участие и ивановский хоровой коллектив «Рассвет» (детская музыкальная школа № 7), который в итоге стал Лауреатом 1 фестиваля. руководитель коллектива Елена Кондратьева была отмечена дипломом «Лучший хормейстер». Ивановцы выступили также на Гала-концерте в Большом зале Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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