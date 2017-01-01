В Иванове состоится турнир по флорболу





19 мая на базе ивановской школы №4 состоится турнир по флорболу среди школьных команд города.

Флорбол (англ. floorball, от англ. floor – пол и англ. ball – мяч) или хоккей в зале – командный вид спорта из семейства хоккеев. Играется на твердом ровном полу пластиковым мячом, удары по которому наносятся специальной клюшкой. Цель игры – забить мяч в ворота соперника.

поделиться ссылкой:

