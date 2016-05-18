Белухи, которых в Иваново привозил передвижной дельфинарий, погибли в муках

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В мае прошлого года в Иваново с гастролями приезжал передвижной дельфинарий. И практически сразу в областном центре разгорелся самый настоящий скандал. Борцы за права животных и просто неравнодушные ивановцы были возмущены условиями содержания двух полярных китов белух - Штиля и Шторма - и морского котика Степы в дельфинарии. Более 500 жителей города потребовали тогда остановить работу дельфинария.

На сайте change.org была размещена петиция - обращение к губернатору Ивановской области, главе города, природоохранному прокурору, руководителю Управления Росприроднадзора с предложением «... выступить в защиту морских млекопитающих и запретить передвижным дельфинариям проводить представления в городе Иваново».

Глава региона Павел Коньков отреагировал на обращение граждан и поручил областной службе ветеринарии заняться ситуацией, подключить надзорные органы и провести проверку.

Глава ветеринарной службы Хосров Абдуллаев по итогам проверки в дельфинарии сообщил об угнетенном состоянии животных, что, по мнению специалистов службы, свидетельствовало о нарушениях в ходе перевозки. Однако в возбуждении производства по делу об административном правонарушении было отказано. Причина – «отсутствие нормы права при содержании и транспортировке животных при эксплуатации передвижных дельфинариев». Ветслужба потребовала от хозяев дельфинария лишь устранить некоторые нарушения. И только.

Из Иваново белух повезли в Кострому, оттуда - во Владимир. А вскоре оба кита погибли. Штиль - в августе, Шторм - в октябре. Об этом сообщает сайт газеты «Московский комсомолец. Псков» со ссылкой на сообщество «Спасем дельфинов». И приводит комментарий задокументированных результатов вскрытия белух доцента кафедры микробиологии Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии (МВА имени К. И. Скрябина) Татьяны Денисенко. Судя по всем, Шторм и Штиль умирали в муках. Вот фрагмент комментария ученого:

«При изучении заключений о гибели белух Штиль и Шторм можно сделать выводы о жестких нарушениях содержания и эксплуатации животных. Так, причиной смерти белухи Шторм (вскрытие 14.10.2016) явился острый перитонит, вызванный перекрутом кишечника с полной непроходимостью.

Причиной таких патологий может быть как нарушение режима кормлений и тренировки животных, так и измененное поведение (паническая атака), вызванное критическими условиями содержания или при перевозке. Причиной гибели белухи Штиль (08.2016, экспертиза No99784) послужила острая инфекционная патология, этиология которой может быть связана с бактериальной инфекцией. У китообразных, содержащихся в условиях неволи, в 80% случаев такие патологии вызывают условно-патогенные стафилококки, а в остальных случаях стрептококки, синегнойная палочка, энтеробактерии и другие микроорганизмы. Развиваются такие заболевания в результате снижения иммунореактивности организма животных на фоне постоянного стресса и нарушения зоогигиены. Следует отметить, что микробиологическая экспертиза материала от павших животных проводилась только на обнаружение сальмонелл. Результаты исследований на другие патогены отсутствуют».

Белухам Шторму и Штилю было около 9 лет. На воле они могли бы прожить в несколько раз дольше. Сейчас тот же самый передвижной дельфинарий продолжает колесить по городам страны. Погибших китов заменили на новых. В настоящее время и, судя по всему, примерно в тех же условиях, «гастролируют» молодые белухи Одиссей и Афродита. Их нынешний хозяин ИП Денис Макеев. Ранее передвижной дельфинарий принадлежал так называемому «Российскому передвижному дельфинарию», который записан на ИП Олег Белесиков и зарегистрирован, по данным «КП.Псков», в Иванове.

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