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20 минут назад
В Иванове подросток попал под колеса машины
С различными травмами ребенка доставили в детское хирургическое отделение ОКБ
ДТП случилось 15 мая около 17.25 на улице Якова Гарелина в областном центре. 40-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» сбил 15-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
С травмами головы, ушибами лица, тупой травмой живота подростка доставили детское хирургическое отделение областной клинической больницы.
По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв.
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