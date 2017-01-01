В Иванове подросток попал под колеса машины

С различными травмами ребенка доставили в детское хирургическое отделение ОКБ





ДТП случилось 15 мая около 17.25 на улице Якова Гарелина в областном центре. 40-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» сбил 15-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

С травмами головы, ушибами лица, тупой травмой живота подростка доставили детское хирургическое отделение областной клинической больницы.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв.

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