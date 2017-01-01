Ивановец оказал сопротивление при задержании у парка Степанова

IvanovoNews выяснил, что происходит на ВИДЕО, которое вызвало в соцсетях большой резонанс





Накануне в соцсетях было опубликовано видео, которое вызвало бурное обсуждение пользователей. На кадрах двое сотрудников полиции у входа в парк им. Степанова задерживают человека, который при этом оказывает им активное сопротивление.Всё происходит на глазах прохожих, в том числе мамочек с маленькими детьми.



Мнения пользователей разделились. Одни посчитали действия полицейских слишком жесткими, другие – вполне в данной ситуации оправданными (таких – большинство). И все гадали, что же там такое произошло, за что задерживают парня и почему он так сильно при этом сопротивляется.

IvanovoNews удалось узнать, что происходит на видео. Как нам сообщил начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин, гражданин задержан за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 20.1 КОАП РФ - мелкое хулиганство. Кроме того, он пытался проникнуть в чужой автомобиль. При задержании он отказался подчиниться законным требованиям сотрудников полиции и к нему была применена физическая сила. Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности и в настоящее время так же является фигурантом уголовного дела о краже из магазина.

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