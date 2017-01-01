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Новости

сегодня, 10:37

На трассе в Ивановской области загорелся фургон

ФОТО

Сегодня около половины 9 утра на трассе у поворота на деревню Волжанка Ивановского района загорелась грузовая машина. Когда на место ЧП прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, горела кабина фургона и передняя часть кузова. Площадь пожара составила 6 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Фото: ВКонтакте / Автопартнер



ключевые слова: автомобиль пожар
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