В Иванове стартует заключительный этап областного конкурса плакатов «Молодежь против наркотиков»





17 мая в ивановском колледже культуры стартует заключительный этап областного конкурса плакатов «Молодежь против наркотиков» среди студентов профессиональных образовательных организаций.

Конкурс проводится в два этапа: I этап – в образовательных учреждениях, II этап – областной, среди студентов-победителей I этапа.

На заключительном этапе конкурса будут представлены около 60 работ в номинациях «Плакат», «Стенгазета», «Буклет», «Электронный плакат, видеоролик» в различной технике исполнения (акварель, тушь, цветные карандаши).

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