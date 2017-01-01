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сегодня, 10:29

В Иванове стартует заключительный этап областного конкурса плакатов «Молодежь против наркотиков»


17 мая в ивановском колледже культуры стартует заключительный этап областного конкурса плакатов «Молодежь против наркотиков» среди студентов профессиональных образовательных организаций.

Конкурс проводится в два этапа: I этап – в образовательных учреждениях, II этап – областной, среди студентов-победителей I этапа.

На заключительном этапе конкурса будут представлены около 60 работ в номинациях «Плакат», «Стенгазета», «Буклет», «Электронный плакат, видеоролик» в различной технике исполнения (акварель, тушь, цветные карандаши).



ключевые слова: молодежь наркотики плакат конкурс
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