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11 минут назад
Ремонт дорожного полотна в Иванове: планы на 16 мая
По сообщению ивановской мэрии, вчера ямочный ремонт проезжей части проходил на улицах Новая и 1-я Сосневская, а также в торфином переулке.
Ночью ремонт дорог отдельными «картами» проводился на участках улиц Новгородская (выравнивающий, верхний слой), Свободы (выравнивающий, верхний слой) и на кольце Шубиных (фрезерование).
На сегодня запланирован ремонт проезжей части с применением инертного материала на 3-й Полетной улице.
Ремонт дорог отдельными «картами» продолжится на кольце Шубиных (фрезерование) и улице Жиделева (подготовительные работы).
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