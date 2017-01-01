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Новости

11 минут назад

Ремонт дорожного полотна в Иванове: планы на 16 мая


По сообщению ивановской мэрии, вчера ямочный ремонт проезжей части проходил на улицах Новая и 1-я Сосневская, а также в торфином переулке.

Ночью ремонт дорог отдельными «картами» проводился на участках улиц Новгородская (выравнивающий, верхний слой), Свободы (выравнивающий, верхний слой) и на кольце Шубиных (фрезерование).

На сегодня запланирован ремонт проезжей части с применением инертного материала на 3-й Полетной улице.

Ремонт дорог отдельными «картами» продолжится на кольце Шубиных (фрезерование) и улице Жиделева (подготовительные работы).



ключевые слова: дороги ремонт
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