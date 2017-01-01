В Лежневе «ГАЗель» столкнулась с легковушкой

Пострадала девушка - ФОТО





Автоавария произошла 15 мая около половины 8 утра в поселке Лежнево. 51-летний водитель «ГАЗели», поворачивая налево, столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2115».

В результате ДТП пострадала 23-летняя пассажирка легковушки. С травмами головы, ушибами лба и рваной раной коленного сустава девушку доставили в областную клиническую больницу.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водители были трезвы.

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Фото: пресс-служба регионального УГИБДД