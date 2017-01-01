ПОСЛУШАЙТЕ! Чиновники и руководители стройфирм за безответственное строительство отделываются легким испугом

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Продолжаем тему ответственности чиновников и руководителей стройорганизаций за безответственное строительство. В пятницу мы рассказывали, как можно получить бюджетные деньги на детский сад, бросить стройку и ничего не потерять при этом. Разве что обгоревший холодильник, который был арестован приставами.

На этой неделе по той же статье должны вынести приговор бывшему ивановскому чиновнику Максиму Магусеву. Он принял в эксплуатацию недострой у «ДСК». А потом туда заселились не только дольщики, но и кохомские переселенцы из аварийного жилья, что и привело к возбуждению уголовного дела. Прокуратура в суде просит признать чиновника виновным, но тут же амнистировать - преступление не тяжкое. В общем, отделается бывший служащий легким испугом и небольшими финансовыми расходами - на адвоката. Новоселы в принятых им домах и то больше потратили…

Об этом – в комментарии Татьяны Прокопенко.

174-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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