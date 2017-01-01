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Новости

16 минут назад

В Шуе из оборота изъяли свыше 45 тысяч пачек «левого» «Бонда»


Если с контрафактным алкоголем вопрос на сегодняшний день в регионе практически решен, то другие виды товаров продолжают появляется на потребительском рынке. Одна из форм такого внедрения - незаконное использование известного бренда. В прошлом году было возбуждено 6 уголовных дел по данной статье. И 3 - в этом.

«Так, например, при реализации на территории города Шуя сигарет «Бонд», на которые были нанесены федеральные марки, вызывающие сомнение в подлинности, была задержана группа граждан. В последствии у них было изъято свыше 45 тысяч пачек табачной продукции», - рассказал начальник управления экономической безопасности УМВД по Ивановской области Николай Халезов.

Кроме того, в минувшем году по жалобам покупателей было проверено более 600 единиц аудиовизуальной продукции. Из них снято с реализации 170.

Подробности смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».



ключевые слова: контрафакт сигареты
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