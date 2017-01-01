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сегодня, 17:41
В Ивановском районе более 1730 коров исследовали на туберкулез
Специалисты областного Центра ветеринарии провели плановое исследование крупного рогатого скота на туберкулез в хозяйствах Ивановского района. Подобные исследования проводятся два раза в год: весной и осенью.
Всего исследованию на туберкулез было подвергнуто 1733 головы из ЗАО ПО «Русь», АО «Вергуза», АО Учхоз «Чернореченский».
В результате зараженных туберкулезом коров выявлено не было, сообщили в Службе ветеринарии Ивановской области.
ключевые слова: животные коровы туберкулез исследования
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