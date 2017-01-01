Определены победители областного конкурса «Семья года»





Состоялось заседание конкурсной комиссии по проведению областного конкурса «Семья года» под председательством заместителя председателя правительства Ивановской области Ирины Эрмиш.

На областной этап конкурса были представлены материалы на 49 семьей, достойно воспитывающих детей, сохраняющих традиции семейного воспитания, из 21 муниципального образования региона.

Победителями конкурса с присуждением звания «Семья года» в 2017 году признаны:

- семья Ногтевых из Иванова в номинации «Спортивная семья»;

- семья Кузнецовых из Вичугского района в номинации «Приемная семья»;

- семья Рыловых из Шуи в номинации «Многодетная семья»;

- семья Одинцовых из Гаврилово-Посадского района в номинации «Лучшее семейное сельское подворье»;

- семья Колотушкиных из Родников в номинации «Семейное творчество».

Чествование семей-победителей состоится в июле в рамках празднования Дня семьи, любви и верности.

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