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29 минут назад
В Иванове состоится открытый чемпионат города по стрельбе из лука
20 мая в областном центре пройдет открытый чемпионат и первенство города по стрельбе из лука. Место проведения – стадион «Спартак». Начало соревнований – в 09.00.
ключевые слова: спорт стрельба из лука чемпионат первенство
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