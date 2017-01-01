В Иванове состоится открытый чемпионат города по стрельбе из лука





20 мая в областном центре пройдет открытый чемпионат и первенство города по стрельбе из лука. Место проведения – стадион «Спартак». Начало соревнований – в 09.00.

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