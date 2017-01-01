Похожие новости
-
сегодня, 14:22Сайты почти всех департаментов Ивановской области стали недоступны
-
(0)
- 2229
- 1
-
Новости
Установлена причина сбоя работы сайтов органов исполнительной власти Ивановской области
Как мы сообщали ранее, сегодня днем сайты практически всех департаментов, комитетов и служб Ивановской области были недоступны. С утра в здании Правительства области не работал интернет.
В пресс-службе исполнительного органа власти региона прокомментировали произошедшее:
«Временный сбой в работе ведомственных сайтов департаментов, комитетов и служб Ивановской области никак не связан с вирусом WannaCry. Заместитель начальника департамента развития информационного общества Александр Балакирев пояснил, что неполадки возникли в связи с отключением электричества. «Сейчас ведется работа по восстановлению работы сайтов органов исполнительной власти Ивановской области. На данный момент часть работ завершена, сайты работают в штатном режиме», - рассказал Александр Балакирев».
- оцените новость:
-
(1)
- 553
- 1
Комментарии (1)
-
- Кузьма Пруткофф24 минуты назад"Всё! Кина не будет. Электричество кончилось..."
Новость дня
-
(0)
- 1657
-
(0)
- 2233
-
(1)
- 3182
-
(0)
- 1133