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Новости

48 минут назад

Установлена причина сбоя работы сайтов органов исполнительной власти Ивановской области


Как мы сообщали ранее, сегодня днем сайты практически всех департаментов, комитетов и служб Ивановской области были недоступны. С утра в здании Правительства области не работал интернет.

В пресс-службе исполнительного органа власти региона прокомментировали произошедшее:

«Временный сбой в работе ведомственных сайтов департаментов, комитетов и служб Ивановской области никак не связан с вирусом WannaCry. Заместитель начальника департамента развития информационного общества Александр Балакирев пояснил, что неполадки возникли в связи с отключением электричества. «Сейчас ведется работа по восстановлению работы сайтов органов исполнительной власти Ивановской области. На данный момент часть работ завершена, сайты работают в штатном режиме», - рассказал Александр Балакирев».



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