В Иванове мужчина бросает кирпичи с крыши пятиэтажки

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Наша читательница оказалась очевидцем весьма странных и опасных работ на крыше многоквартирного дома. С высоты пятого этажа мужчина сбрасывал кирпичи.

Свидетельница этих ремонтных работ отмечает, что во дворе не было установлено никаких сигнальных ограждений или предупреждающих знаков. Просто мужчина сбрасывает кирпичи с крыши, стараясь попадать в контейнер. Правда, не всегда успешно. Прохожую возмущает, что свою меткость работник проверяет прямо в центре города. Действие происходит на проспекте Ленина, на крыше 98-го дома. В опасной близости от эпицентра приземления кирпичей припаркованы автомобили, а детская площадка находится буквально в десяти метрах. «И за это мы платим деньги управляющей компании» - такой комментарий сопровождает письмо автора видео.

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