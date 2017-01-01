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В Иванове мужчина бросает кирпичи с крыши пятиэтажки
Наша читательница оказалась очевидцем весьма странных и опасных работ на крыше многоквартирного дома. С высоты пятого этажа мужчина сбрасывал кирпичи.
Свидетельница этих ремонтных работ отмечает, что во дворе не было установлено никаких сигнальных ограждений или предупреждающих знаков. Просто мужчина сбрасывает кирпичи с крыши, стараясь попадать в контейнер. Правда, не всегда успешно. Прохожую возмущает, что свою меткость работник проверяет прямо в центре города. Действие происходит на проспекте Ленина, на крыше 98-го дома. В опасной близости от эпицентра приземления кирпичей припаркованы автомобили, а детская площадка находится буквально в десяти метрах. «И за это мы платим деньги управляющей компании» - такой комментарий сопровождает письмо автора видео.
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