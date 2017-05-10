Власти Родниковского района ответят за пожар на полигоне ТБО и завесу дыма





Напомним, майские праздники жители деревень рядом со свалкой провели вдымном чаду. По данным прокуратуры, которая выезжала на место, площадь возгорания мусора составила 150 квадратных метров. Полигон обслуживает единственное в районе специализированное предприятие МКП «Спецтехстрой».

Стоит отметить, что в самом начале пожара к тушению привлекались силы МЧС и в добровольно-принудительном порядке сотрудники районной администрации. Но свалка продолжала тлеть и дымила. Неделю селяне задыхались.

По факту нарушения прав граждан на чистый воздух прокуратура внесла представления в адрес районных властей, а в отношении директора предприятия «Спецтехстрой» возбуждено дело, правда, пока, об административном правонарушении.

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