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сегодня, 16:27
Власти Родниковского района ответят за пожар на полигоне ТБО и завесу дыма
Напомним, майские праздники жители деревень рядом со свалкой провели вдымном чаду. По данным прокуратуры, которая выезжала на место, площадь возгорания мусора составила 150 квадратных метров. Полигон обслуживает единственное в районе специализированное предприятие МКП «Спецтехстрой».
Стоит отметить, что в самом начале пожара к тушению привлекались силы МЧС и в добровольно-принудительном порядке сотрудники районной администрации. Но свалка продолжала тлеть и дымила. Неделю селяне задыхались.
По факту нарушения прав граждан на чистый воздух прокуратура внесла представления в адрес районных властей, а в отношении директора предприятия «Спецтехстрой» возбуждено дело, правда, пока, об административном правонарушении.
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Комментарии (1)
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- савва7013 минут назадТакие же дымовые завесы, ждут вблизи Наволок и Станко, после того как будет там полигон ТКО "Чистого поля"
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