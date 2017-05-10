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сегодня, 16:27

Власти Родниковского района ответят за пожар на полигоне ТБО и завесу дыма


Напомним, майские праздники жители деревень рядом со свалкой провели вдымном чаду. По данным прокуратуры, которая выезжала на место, площадь возгорания мусора составила 150 квадратных метров. Полигон обслуживает единственное в районе специализированное предприятие МКП «Спецтехстрой».

Стоит отметить, что в самом начале пожара к тушению привлекались силы МЧС и в добровольно-принудительном порядке сотрудники районной администрации. Но свалка продолжала тлеть и дымила. Неделю селяне задыхались.

По факту нарушения прав граждан на чистый воздух прокуратура внесла представления в адрес районных властей, а в отношении директора предприятия «Спецтехстрой» возбуждено дело, правда, пока, об административном правонарушении.



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									савва70								
							
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  • 13 минут назад
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							Такие же дымовые завесы, ждут вблизи Наволок и Станко, после того как будет там полигон ТКО "Чистого поля"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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