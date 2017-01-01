Вырос внешнеторговый оборот Ивановской области





По данным Федеральной таможенной службы России, внешнеторговый оборот Ивановской области за январь-март 2017 года составил порядка 152 млн долларов США, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29%.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, объем экспорта товаров за 3 месяца 2017 года составил 34,6 млн долларов, увеличившись более чем на 28%, в том числе в страны дальнего зарубежья – 21,1 млн долларов, в государства-участники СНГ – 13,5 млн долларов. За отчетный период экспорт в Туркмению вырос в 3,8 раза, в Нидерланды – в 3,2 раза, в Республику Молдова – в 2,5 раза.

Наибольший удельный вес в суммарном объеме экспорта приходится на Беларусь, Казахстан, Украину, Молдову и Нидерланды.

Объем импорта за данный период составил 117,6 млн долларов, что на 29% выше, чем в январе - марте 2016 года. Из стран дальнего зарубежья было ввезено продукции на 52,7 млн долларов, из стран СНГ – на 64,9 млн долларов. Импорт из Республики Беларусь вырос за отчетный период в 1,5 раза, из Узбекистана – в 1,3 раза.

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Больше всего в регион ввозится продукции из Узбекистана, Республики Беларусь, Китая, Италии и Германии.