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Новости

6 минут назад

В Комсомольском районе прокуратура требует возбудить уголовное дело по факту порчи земли

Речь о стихийной свалке площадью 600 квадратных метров у автодороги Писцово-Комсомольск


Прокуратура в ходе проверки установила, что в 4 километрах от села Писцово с левой стороны автодороги Писцово-Комсомольск было допущено загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной деятельности и опасными химическими веществами. Здесь образовалась огромная несанкционированнная свалка общей площадью 600 квадратных метров. Среди мусора находятся в том числе кинескопы от старых телевизоров с электронно-лучевыми трубками, использованные автомобильные покрышки, которые содержат опасные токсические вещества. Ущерб, причиненный окружающей среде, составил, по предварительным данным, около 950 тысяч рублей.

По итогам проведенной проверки в полицию был направлен материал для решения вопроса об уголовном преследовании по статье «Порча земли». Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



ключевые слова: земля почва свалка прокуратура
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