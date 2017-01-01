В Комсомольском районе прокуратура требует возбудить уголовное дело по факту порчи земли

Речь о стихийной свалке площадью 600 квадратных метров у автодороги Писцово-Комсомольск





Прокуратура в ходе проверки установила, что в 4 километрах от села Писцово с левой стороны автодороги Писцово-Комсомольск было допущено загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной деятельности и опасными химическими веществами. Здесь образовалась огромная несанкционированнная свалка общей площадью 600 квадратных метров. Среди мусора находятся в том числе кинескопы от старых телевизоров с электронно-лучевыми трубками, использованные автомобильные покрышки, которые содержат опасные токсические вещества. Ущерб, причиненный окружающей среде, составил, по предварительным данным, около 950 тысяч рублей.

По итогам проведенной проверки в полицию был направлен материал для решения вопроса об уголовном преследовании по статье «Порча земли». Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

поделиться ссылкой:

