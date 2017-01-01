Весенний сервис – для тех, кто любит Volkswagen

Новости
25 минут назад
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Новость дня
сегодня, 14:40В Ивановской области баран стал причиной эвакуации детского сада
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сегодня, 14:22Сайты почти всех департаментов Ивановской области стали недоступны
Атаковано ли Правительство области вирусом WannaCry? СКРИН
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сегодня, 12:46В ивановской мэрии произошли новые кадровые перестановки
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сегодня, 12:00В Иванове выявлено подпольное игорное заведение, замаскированное под интернет-клуб
Возбуждено уголовное дело - ФОТО
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