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Новости

26 минут назад

В Иванове будет работать Школа молодых ученых МЧС России

В мероприятии примут участие более 70 специалистов в области пожарной безопасности


С 17 по 19 мая в Ивановской пожарно-спасательной академии пройдет Школа молодых ученых и специалистов МЧС России.

В работе Школы примут участие более 70 молодых ученых в области пожарной безопасности, а также представители научно-исследовательских учреждений, организаций и высших учебных заведений МЧС России.



ключевые слова: МЧС ученые специалисты молодежь Школа
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