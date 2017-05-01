В облцентре проведут экскурсию, посвященную тайне происхождения ивановцев

Мероприятие для всех желающих состоится в День города





27 мая, в День города Иваново, руководитель Епархиального Миссионерского отдела игумен Виталий (Уткин) проведет для всех желающих пешеходную экскурсию «Егорий Храбрый и главная ивановская тайна». Она пройдет от площади Победы до площади Революции областного центра.

«Экскурсия будет посвящена тайне происхождения ивановцев. Один из создателей Иваново-Вознесенска Яков Петрович Гарелин считал, что первоначально они являлись переселенцами с Русского Севера – с территорий, входящих ныне в состав Архангельской и Вологодской областей», - говорится в сообщении пресс-службы Главы Ивановской митрополии.

Подробнее об этом можно узнать здесь.

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