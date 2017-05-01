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Новости

49 минут назад

В облцентре проведут экскурсию, посвященную тайне происхождения ивановцев

Мероприятие для всех желающих состоится в День города


27 мая, в День города Иваново, руководитель Епархиального Миссионерского отдела игумен Виталий (Уткин) проведет для всех желающих пешеходную экскурсию «Егорий Храбрый и главная ивановская тайна». Она пройдет от площади Победы до площади Революции областного центра.

«Экскурсия будет посвящена тайне происхождения ивановцев. Один из создателей Иваново-Вознесенска Яков Петрович Гарелин считал, что первоначально они являлись переселенцами с Русского Севера – с территорий, входящих ныне в состав Архангельской и Вологодской областей», - говорится в сообщении пресс-службы Главы Ивановской митрополии.

Подробнее об этом можно узнать здесь.



ключевые слова: экскурсия история
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Alexander Umnikov								
							
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  • 27 минут назад
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										0
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							Гарелин - создатель города?  Офигеть.
    
Хотя, если солнце крутится вокруг земли, а земля - плоская и стоит на трех китах...
    

    
Ну да ладно. Интереснее вот это:
    
"В своем завещании оставил городу часть капитала на сумму 3 тыс. руб., чтобы на проценты с него два раза в год беднейшим жителям Иваново-Вознесенска раздавалось мясо. Также выделил 4 тысячи рублей на содержание ночлежного приюта. В собственность города переходили бывшие угодья в черте Иваново-Вознесенска и в сельской местности. По завещанию в городе должно было открыться училище с преподаванием курса садоводства, огородничества и технического рисования. На устройство и содержание училища выделилось 40 тыс. рублей."
    

    
Где деньги, Зин? Мясо, приют, училище?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 24 минуты назад
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							а как же "Больше трёх не собираться?" - или тут индульгенция ?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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