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49 минут назад
В облцентре проведут экскурсию, посвященную тайне происхождения ивановцев
Мероприятие для всех желающих состоится в День города
27 мая, в День города Иваново, руководитель Епархиального Миссионерского отдела игумен Виталий (Уткин) проведет для всех желающих пешеходную экскурсию «Егорий Храбрый и главная ивановская тайна». Она пройдет от площади Победы до площади Революции областного центра.
«Экскурсия будет посвящена тайне происхождения ивановцев. Один из создателей Иваново-Вознесенска Яков Петрович Гарелин считал, что первоначально они являлись переселенцами с Русского Севера – с территорий, входящих ныне в состав Архангельской и Вологодской областей», - говорится в сообщении пресс-службы Главы Ивановской митрополии.
Подробнее об этом можно узнать здесь.
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Хотя, если солнце крутится вокруг земли, а земля - плоская и стоит на трех китах...
Ну да ладно. Интереснее вот это:
"В своем завещании оставил городу часть капитала на сумму 3 тыс. руб., чтобы на проценты с него два раза в год беднейшим жителям Иваново-Вознесенска раздавалось мясо. Также выделил 4 тысячи рублей на содержание ночлежного приюта. В собственность города переходили бывшие угодья в черте Иваново-Вознесенска и в сельской местности. По завещанию в городе должно было открыться училище с преподаванием курса садоводства, огородничества и технического рисования. На устройство и содержание училища выделилось 40 тыс. рублей."
Где деньги, Зин? Мясо, приют, училище?