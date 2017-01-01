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сегодня, 14:40
В Ивановской области баран стал причиной эвакуации детского сада
ФОТО
Инцидент произошел сегодня в Кинешме. Сотрудники детского сада №1 на улице Энергетической обнаружили на ступеньках дошкольного учреждения подозрительный пакет. Были вызваны экстренные службы и принято решение об эвакуации детей.
Прибывшие на место полицейские исследовали подозрительный пакет. Выяснилось, что никакой угрозы он не представляет. Как нам сообщил начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин, в пакете находился игрушечный баран.
Сейчас детсад работает в штатном режиме.
Фото: Кинешемец.RU
ключевые слова: детский сад подозрительный предмет эвакуация полиция
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