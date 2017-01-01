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18 минут назад
Сайты почти всех департаментов Ивановской области стали недоступны
Атаковано ли Правительство области вирусом WannaCry? СКРИН
Сайты практически всех департаментов, комитетов и служб Ивановской области стали недоступны. При попытке открыть их появляется следующее сообщение (здесь - в переводе): «Сервис временно недоступен. Сервер временно не в состоянии обслуживать ваш запрос из-за простоя обслуживания или проблемы пропускной способности. Пожалуйста, попробуйте открыть страницу снова позже».
Открывается только официальный сайт правительства Ивановской области, департамента развития информационного общества и департамента образования.
С чем связано временное прекращение работы сайтов органов исполнительной власти региона и когда их функциональность будет восстановлено, пока неизвестно.
С утра в здании Правительства области не работал интернет.
По предварительной информации, это никак не связано с вирусом WannaCry, который заразил миллионы компьютеров по всему миру.
Открывается только официальный сайт правительства Ивановской области, департамента развития информационного общества и департамента образования.
С чем связано временное прекращение работы сайтов органов исполнительной власти региона и когда их функциональность будет восстановлено, пока неизвестно.
С утра в здании Правительства области не работал интернет.
По предварительной информации, это никак не связано с вирусом WannaCry, который заразил миллионы компьютеров по всему миру.
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