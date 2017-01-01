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33 минуты назад
В Родниковском районе отменен карантин по бешенству
Отменен карантин по бешенству животных на территории села Межи Каминского сельского поселения Родниковского района. Соответствующий указ 12 мая подписал губернатор Ивановской области.Напомним, в начале марта этого года неподалеку от села Межи обнаружили труп лисы. Исследования останков животного показали, что оно было заражено бешенством. С начала года это уже второй случай бешенства, зарегистрированный в Родниковском районе. До этого заболевшее животное было обнаружено у деревни Болтино.
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