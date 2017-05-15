В центре Иванова прошли рейды по состоянию контейнерных площадок для мусора

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Депутат Ивгордумы Наталья Курочкина совместно с представителями администрации областного центра провела в центре Иванова рейд по состоянию и обслуживанию контейнерных площадок для мусора во дворах домов.

В ходе рейда было выявлено, что на улице Андрианова, д. №3 из-за попустительства управляющей компании «МПЖХ №1» образовалась несанкционированная свалка мусора. По словам местных жителей, эта свалка появилась совсем недавно. Также ивановцы рассказали участникам рейда о наличии подобных свалок рядом с домом №15 на улице Громобоя, и у гаражей, расположенных на улице Международной.

В завершение участники рейдов отметили, что направят замечания и акты в адрес управляющих компаний, и если УК в ближайшее время не исправят ситуацию, они будут оштрафованы.

«По итогам осмотра центральной части города были даны указания оперативно наладить режим работы мусоровывозящей компании, обновить площадки и контейнеры после зимы», - сказала Наталья Курочкина.

Фото: пресс-служба Ивановской городской думы

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