Новости
сегодня, 13:27
В результате ДТП на трассе Ковров-Шуя-Кинешма водитель потерял память
Пострадали еще два человека
Автоавария произошла 12 мая на 136-м километре автодороги Ковров-Шуя-Кинешма в Вичугском районе. 22-летний водитель «Киа Церато», двигаясь по второстепенной дороге, столкнулся с приближавшимся по главной автомобилем «Пежо Боксер», за рулем которого находился 50-летний мужчина.
Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП в Вичугскую ЦРБ были доставлены:
- водитель «Пежо» - с повреждением связок правой конечности;
- водитель «Киа» - с сотрясением мозга, ушибом почек и амнезией;
- 24-летняя пассажирка «Киа - с травмами головы.
ключевые слова: ДТП пострадавшие
- оцените новость:
-
(0)
- 572
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации