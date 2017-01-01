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сегодня, 13:27

В результате ДТП на трассе Ковров-Шуя-Кинешма водитель потерял память

Пострадали еще два человека


Автоавария произошла 12 мая на 136-м километре автодороги Ковров-Шуя-Кинешма в Вичугском районе. 22-летний водитель «Киа Церато», двигаясь по второстепенной дороге, столкнулся с приближавшимся по главной автомобилем «Пежо Боксер», за рулем которого находился 50-летний мужчина.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП в Вичугскую ЦРБ были доставлены:

- водитель «Пежо» - с повреждением связок правой конечности;

- водитель «Киа» - с сотрясением мозга, ушибом почек и амнезией;

- 24-летняя пассажирка «Киа - с травмами головы.



ключевые слова: ДТП пострадавшие
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