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Новости

сегодня, 13:10

Суд обязал администрацию Савинского района разработать проект нормативов образования отходов


В результате деятельности администрации Савинского района, как и любой другой, образуются отходы. Это несортированный мусор от офисных и бытовых помещений (исключая крупногабаритный) – IV класса опасности; отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства – V класса опасности; и другие виды отходов.

Однако на сегодняшний момент, в нарушение федерального закона «Об отходах производства и потребления», не разработан проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

В связи с этим ивановская межрайонная природоохранная прокуратура подала судебный иск. Суд исковое требование рассмотрел и обязал администрацию Савинского района в срок до 1 июля 2017 года разработать проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и представить его для утверждения в Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области.



ключевые слова: администрация отходы суд
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