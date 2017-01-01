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Новости

14 минут назад

В ивановской мэрии произошли новые кадровые перестановки


Сегодня, 15 мая, глава областного центра Владимир Шарыпов озвучил новые кадровые перестановки в ивановской администрации. Большинство начальников управлений и комитетов мэрии продолжат работать в прежних должностях, с ними продлены действия трудовых договоров. Кадровые решения затронули заместителей мэра.

Так, с 15 мая исполняющим обязанности первого заместителя главы Администрации Иванова назначен Владимир Пигута, который продолжит курировать социальный блок.

С 16 мая на должность заместителя главы Администрации назначена Наталия Бусова, до сегодняшнего дня возглавлявшая управление архитектуры и градостроительства. В ее обязанности войдут организация и координация деятельности по формированию и размещению муниципального заказа, вопросам рекламы, информации и оформления города.

Также с 16 мая сменятся руководители управления по делам наружной рекламы, информации и оформления города и управления архитектуры и градостроительства Администрации города.

Исполнять обязанности начальников этих структурных подразделений будут соответственно Наталья Смирнова (в настоящее время заместитель начальника управления) и Наталья Петрова (в настоящее время заместитель начальника управления, главный архитектор города).

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