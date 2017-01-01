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20 минут назад
Иностранцы прибыли в Иваново на военном вездеходе
ФОТО
Сегодня на ивановских улицах был замечен необычный автомобиль. По словам очевидцев, передвигаются на нем иностранцы, говорящие на немецком языке и практически ничего не понимающие по-русски.
Судя по автомобильному номеру, это – австрийцы из округа Дойчландсберг. А сама машина очень похожа на одну из модификаций вездехода пинцгауэр (Pinzgauer), некогда созданного австрийской компанией Steyr-Daimler-Puch по заказу швейцарской армии. Конечно, в нашем случае это гражданская адаптация вездехода.
Что делают австрийские путешественники в нашем городе, неизвестно, но, скорее всего, просто проездом.
Фото: Женя Волошин
ключевые слова: иностранцы вездеход путешествие
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