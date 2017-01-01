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Новости

48 минут назад

В Ивановской области пенсионерка попалась на краже электропроводки

По факту кражи возбуждено уголовное дело


Кинешемская полиция задержала 58-летнюю уроженку Республики Марий Эл. Злоумышленница взломала входную дверь, проникла в частный дом в деревне Закусиха Кинешемского района и похитила медную электрическую проводку.

В настоящее время по факту кражи возбуждено и расследуется уголовное дело. Фигурантка написал явку с повинной, оперативные сотрудники проверяют её на причастность к совершению аналогичных преступлений, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: электропроводка пенсионерка кража полиция
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