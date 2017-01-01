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Новости

54 минуты назад

Ивановец, несмотря на травму, стал чемпионом Кубка России по кудо

Осенью он поборется за Кубок Европы


13 мая Пятигорске состоялся Х Кубок России по кудо. Ивановскую Федерацию кудо представлял серебряный призер Чемпионата России Александр Аркадьев.

Одержав победы в предварительных боях, Александр вышел в финал. Финальный бой был сложным, но, несмотря на полученную травму, Александр Аркадьев одержал победу и стал чемпионом Кубка России по кудо. Также боец отдельно был отмечен кубком «За волю к победе». Следующим значимым турниром для Александра Аркадьева станет Кубок Европы по кудо осенью 2017 года.



ключевые слова: единоборства кудо Кубок России
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