Ивановец, несмотря на травму, стал чемпионом Кубка России по кудо

Осенью он поборется за Кубок Европы





13 мая Пятигорске состоялся Х Кубок России по кудо. Ивановскую Федерацию кудо представлял серебряный призер Чемпионата России Александр Аркадьев.

Одержав победы в предварительных боях, Александр вышел в финал. Финальный бой был сложным, но, несмотря на полученную травму, Александр Аркадьев одержал победу и стал чемпионом Кубка России по кудо. Также боец отдельно был отмечен кубком «За волю к победе». Следующим значимым турниром для Александра Аркадьева станет Кубок Европы по кудо осенью 2017 года.

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