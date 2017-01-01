В Иванове выявлено подпольное игорное заведение, замаскированное под интернет-клуб

Возбуждено уголовное дело - ФОТО







В Иванове расследуется уголовное дело по факту незаконных организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования, подключенного к интернету, вне игорной зоны.

По данным следствия, с сентября 2015 года в помещении одного из домов на улице Лежневской областного центра участники организованной группы в составе организатора, 9 операторов игрового клуба и охранника, незаконно организовали проведение азартных игр. Для этого они использовали оборудование, подключенное к интернету.

Игорное заведение было замаскировано под интернет-клуб/кафе, работающее в круглосуточном режиме. В качестве игрового оборудования использовалось более 10 компьютеров. Вход в помещение клуба был оборудован системой видеонаблюдением. Принятые участниками организованной группы меры конспирации исключали проход в игорное заведение посторонних лиц.

Преступная деятельность была пресечена 11 мая 2017 года сотрудниками СУ СК России по Ивановской области и УЭБиПК УМВД России по Ивановской области.

«В настоящее время по уголовному делу проведены обыски в игровом клубе и по месту проживания причастных к совершенному преступлению лиц, которые допрошены и дали признательные показания», - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Ивановской области.



Фото: пресс-служба регионального УМВД



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