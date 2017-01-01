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Новости

9 минут назад

Ивановский самбист в составе сборной ЦФО завоевал серебро международного турнира

ФОТО


10-11 мая в Санкт-Петербурге прошел XVII Международный юношеский турнир по самбо «Победа» среди команд городов-героев, городов воинской славы и федеральных округов России.

Серебро турнира «Победа» было завоевано сборной командой Центрального Федерального округа под руководством тренера юношеской сборной ЦФО по самбо Игоря Пшеничных. Команда ЦФО немного уступила своим постоянным соперникам - сборной Приволжского Федерального округа.

Ивановскую область в составе сборной команды ЦФО представил кандидат в мастера спорта по самбо, победитель Первенства Центрального Федерального округа – 2017 Егор Осипов (спортшкола № 1 г. Иваново), воспитанник тренеров Сергея Шубина, Валерия Изместьева, Андрея Володина, Игоря Пшеничных.

Следующим стартом для спортсмена станет участие в Спартакиаде учащихся Российской Федерации, которое пройдет в июле в Армавире. А в октябре Егор Осипов готовится выступить на Первенстве России по самбо во Владивостоке.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



ключевые слова: самбо турнир
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