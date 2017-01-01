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Новости

20 минут назад

В Иванове автобус едет по встречке и поворачивает на красный

ВИДЕО


Очередное видео, на котором зафиксировано грубое нарушение водителем общественного транспорта в Иванове правил дорожного движения, прислали в нашу редакцию. Инцидент произошел 13 мая на перекрестке улиц Рабфаковской и парижской Коммуны. Автобус 8-го маршрута вырулил на полосу встречного движения, объезжая легковушки, и проехал «зебру» на красный сигнал светофора.



ключевые слова: автобус ПДД нарушение
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									Abra Kadabra								
							
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  • 8 минут назад
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							Наверное вспомнил, что в ДЭПО чайник выключить забыл))) Но это не оправдание!)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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