В Иванове автобус едет по встречке и поворачивает на красный

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Очередное видео, на котором зафиксировано грубое нарушение водителем общественного транспорта в Иванове правил дорожного движения, прислали в нашу редакцию. Инцидент произошел 13 мая на перекрестке улиц Рабфаковской и парижской Коммуны. Автобус 8-го маршрута вырулил на полосу встречного движения, объезжая легковушки, и проехал «зебру» на красный сигнал светофора.

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