В шуйской больнице пациентка обокрала соседку по палате

Теперь женщине грозит до двух лет лишения свободы





В одной из шуйских больниц была совершена кража. 54-летняя пациентка ушла на процедуры и оставила в палате мобильный телефон и 750 рублей, а вернувшись, обнаружила, что сотовый и наличные похищены.

Прибывшие на место происшествия полицейские опросили заявительницу, персонал больницы и пациентов. И вскоре установили, что к краже причастна 30-летняя соседка по палате, которая, воспользовавшись отсутствием потерпевшей, и похитила чужое имущество. В результате личного досмотра похищенное у нее было изъято.

«Ранее подозреваемая уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет», - говорится в сообщении пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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