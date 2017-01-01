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Новости

сегодня, 10:27

В шуйской больнице пациентка обокрала соседку по палате

Теперь женщине грозит до двух лет лишения свободы


В одной из шуйских больниц была совершена кража. 54-летняя пациентка ушла на процедуры и оставила в палате мобильный телефон и 750 рублей, а вернувшись, обнаружила, что сотовый и наличные похищены.

Прибывшие на место происшествия полицейские опросили заявительницу, персонал больницы и пациентов. И вскоре установили, что к краже причастна 30-летняя соседка по палате, которая, воспользовавшись отсутствием потерпевшей, и похитила чужое имущество. В результате личного досмотра похищенное у нее было изъято.

«Ранее подозреваемая уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет», - говорится в сообщении пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: больница пациент кража полиция
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