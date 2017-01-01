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В шуйской больнице пациентка обокрала соседку по палате
Теперь женщине грозит до двух лет лишения свободы
В одной из шуйских больниц была совершена кража. 54-летняя пациентка ушла на процедуры и оставила в палате мобильный телефон и 750 рублей, а вернувшись, обнаружила, что сотовый и наличные похищены.
Прибывшие на место происшествия полицейские опросили заявительницу, персонал больницы и пациентов. И вскоре установили, что к краже причастна 30-летняя соседка по палате, которая, воспользовавшись отсутствием потерпевшей, и похитила чужое имущество. В результате личного досмотра похищенное у нее было изъято.
«Ранее подозреваемая уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет», - говорится в сообщении пресс-служба УМВД по Ивановской области.
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