Ремонт дорожного полотна в Иванове: планы на 15 мая





По сообщению ивановской мэрии, 12 и 13 мая ямочный ремонт проезжей части проводился на участках улиц Богдана Хмельницкого, Профессиональной, Кузнечной, Фрунзе, Дюковской и в Торфяном переулке.

На 15 мая запланированы ремонтные работы дорожного полотна отдельными «картами» на улице Новгородской (выравнивающий слой), ночью - на улице Свободы (выравнивающий слой) и кольце Шубиных (фрезерование).

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