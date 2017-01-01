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Новости

сегодня, 10:08

Ремонт дорожного полотна в Иванове: планы на 15 мая


По сообщению ивановской мэрии, 12 и 13 мая ямочный ремонт проезжей части проводился на участках улиц Богдана Хмельницкого, Профессиональной, Кузнечной, Фрунзе, Дюковской и в Торфяном переулке.

На 15 мая запланированы ремонтные работы дорожного полотна отдельными «картами» на улице Новгородской (выравнивающий слой), ночью - на улице Свободы (выравнивающий слой) и кольце Шубиных (фрезерование).



ключевые слова: дороги ремонт
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Fantomas								
							
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  • 33 минуты назад
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							Карточный ямочного не слаще! Когда капитальный?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Я этот ремонт ваш, ямочный, знаете на чём вертел? Перекресток Кудряшова - Строителей... провели они там ямочный ремонт... без слёз не взглянуть								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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