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Новости

4 минуты назад

В выходные во время пожаров в Ивановской области погибли два человека


Первая трагедия произошла вечером 13 мая в Фурманове. На улице Маяковского загорелся деревянный частный дом. Когда на место прибыли первые пожарные расчеты, из окон дома шел сильный дым. В одной из комнат было обнаружено тело 89-летней бабушки. Огонь был локализован на площади 40 квадратных метров.

В ночь на 14 мая огнеборцы тушили деревянный домик в садовом товариществе «ЗЧМ-4» в местечке Горино Ивановского района. К тому моменту, когда пожарно-спасательные подразделения прибыли на место, уже произошло обрушение строительных конструкций. Под завалами было обнаружено тело хозяина домика 1963 года рождения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области.

Причины пожаров устанавливаются.

ключевые слова: пожар гибель
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