В Приволжске мошенники расклеивают в подъездах объявления от имени компьютерной фирмы

Местный житель отдал им на ремонт ноутбук и больше уже не увидел своей техники





В полицию обратился 44-летний житель Приволжска, заявив, что стал жертвой мошенников. Мужчина рассказал полицейским, что увидел на информационном стенде в подъезде своего дома объявление компьютерной фирмы об услугах по ремонту. Позвонив по указанному номеру, мужчина договорился с мастером о ремонте ноутбука, который и предложил передать технику в сервис с их курьером. На следующий день домой к заявителю приехал мужчина, представившийся сотрудником данной фирмы, и забрал ноутбук на диагностику.

До настоящего времени компьютер потерпевшему так и не возвращен, а указанный номер телефона не доступен для связи. По данному факту полиция проводит проверку, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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