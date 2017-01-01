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27 минут назад
В Ивановской области в ДТП пострадал 6-месячный ребенок
Его мать, находившаяся за рулем авто, была вынуждена резко затормозить
ДТП случилось 13 мая около 6 часов вечера на перекрестке улиц 1-я Красная и Интернациональная в Тейкове. Водитель вазовской «десятки» при движении через нерегулируемый перекресток по второстепенной дороге, не уступил дорогу автомобилю «Мазда 3», в результате чего женщина-водитель была вынуждена применить экстренное торможение.
В ДТП пострадал 6-месячный сын автомобилистки, находившийся в салоне иномарки. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, ребенок получил травму головы.
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Комментарии (1)
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- vofchik21 минуту назадДык, в автолюлке надо перевозить и пристегнутым. Она ставится против хода автомобиля. Видемо мамзель пофиг на свое чадо.