В Ивановской области в ДТП пострадал 6-месячный ребенок

Его мать, находившаяся за рулем авто, была вынуждена резко затормозить





ДТП случилось 13 мая около 6 часов вечера на перекрестке улиц 1-я Красная и Интернациональная в Тейкове. Водитель вазовской «десятки» при движении через нерегулируемый перекресток по второстепенной дороге, не уступил дорогу автомобилю «Мазда 3», в результате чего женщина-водитель была вынуждена применить экстренное торможение.

В ДТП пострадал 6-месячный сын автомобилистки, находившийся в салоне иномарки. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, ребенок получил травму головы.

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