В Иванове погиб мотоциклист, врезавшись в столб

Байк разорвало на несколько частей – ФОТО





Смертельное ДТП случилось сегодня около 9 часов вечера на улице Куконковых. Водитель мотоцикла «Хонда» в сторону проспекта Строителей и, не справившись с управлением, врезался в бетонный столб уличного освещения. От удара мотоцикл разорвало на несколько частей. Мотоциклист от полученных травм скончался на месте.

«Погибшего опознал его товарищ, приехавший на место ДТП. Мотоцикл был без номерных знаков, а его водитель без документов, и сотрудникам ДПС пришлось искать знавших погибшего по его контактам в мобильном телефоне», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.

На месте дорожно-транспортного происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Выясняются причины и условия, при которых произошла авария. Это уже второй мотоциклист, погибший в Ивановской области после открытия байк-сезона.

Фото: пресс-служба регионального УМВД

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