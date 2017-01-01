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Новости

24 минуты назад

В Иванове водитель фуры помог бабушке перейти дорогу

Редкий пример достойного водительского поведения - ВИДЕО


Нам часто присылают в редакцию видеосвидетельства автохамства на дорогах Ивановской области. Еще больше подобных роликов публикуется в соцсетях. Однако на этот раз мы получили видео с совершенно противоположным примером водительского поведения. Тот редкий случай, когда действительно хочется сказать: «Достоин уважения».

Автор видео рассказывает, что водитель белой фуры «Рено», остановившись у «зебры» на проспекте Текстильщиков в Иванове, вышел из кабины и помог с трудом передвигающейся бабушке с тросточкой перейти дорогу.

Видео: ВКонтакте / Автопартнер



ключевые слова: водитель пешеход
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