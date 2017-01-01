Новости
24 минуты назад
В Иванове водитель фуры помог бабушке перейти дорогу
Редкий пример достойного водительского поведения - ВИДЕО
Нам часто присылают в редакцию видеосвидетельства автохамства на дорогах Ивановской области. Еще больше подобных роликов публикуется в соцсетях. Однако на этот раз мы получили видео с совершенно противоположным примером водительского поведения. Тот редкий случай, когда действительно хочется сказать: «Достоин уважения».
Автор видео рассказывает, что водитель белой фуры «Рено», остановившись у «зебры» на проспекте Текстильщиков в Иванове, вышел из кабины и помог с трудом передвигающейся бабушке с тросточкой перейти дорогу.
Видео: ВКонтакте / Автопартнер
- оцените новость:
-
(1)
- 151
- 1
Комментарии (1)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- Тутошний Я23 минуты назадМолодец!