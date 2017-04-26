Против руководства "Текстильщика" не стали возбуждать уголовное дело

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Новости
20 минут назад
Против руководства "Текстильщика" не стали возбуждать уголовное делоВ процессе суда над бывшим главой города Вячеславом Сверчковым вскрываются новые подробности взаимодействия руководства города и ряда структур.
Сверчкова обвиняют в получении взятки и он вину признал. Правда, рассказывает, что часть денег (этих или других - не очень понятно) отдавал бывшему мэру Александру Кузьмичеву, клубу "Текстильщик" и Русскому географическому обществу.
Александр Станиславович подтвердил, что Сверчков дал ему 2 миллиона рублей на покупку квартиры - но исключительно в долг и этот долг Кузьмичев вернул, взяв впоследствии кредит.
В "Текстильщике" получение денег (1,5 млн.рублей) от Сверчкова тоже подтвердили, вот только никаких документов на наличку не оформляли. Якобы, эти деньги пошли на "премии" футболистам.
Отсутствие оформления документов на премии может являться темой для отдельного разбирательства - заявили в кулуарах суда.
"Слава Богу, что правоохранительные органы не стали после этого возбуждать еше одно уголовное дело - теперь уже против наших футболистов. Все-таки видимо есть понимание реалий нынешней российской действительности", - комментируют ситуацию авторы программы "Губерния. Итоги".
Эти и другие темы программы "Губерния. ИТОГИ" можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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- Fantomas5 минут назадЗанесли ментам - вот она нынешняя российская действительность