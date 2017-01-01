У Малинок дотла сгорела машина

ФОТО





Сообщение о возгорании автомобиля у деревни Малинки в Ивановском районе поступило на пульт дежурного 12 мая около 11 часов вечера. Когда на место прибыли первые пожарные расчеты, машина горела уже по всей площади. В итоге выгорела полностью. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 6 человек и 2 единицы техники. Причина возгорания устанавливается.

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Фото: ГУ МЧС, ВКонтакте / Автопартнер