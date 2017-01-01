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29 минут назад
В Ивановской области двое молодых людей совершили кражу на кладбище
Оба задержаны полицией
В правоохранительные органы с заявлением обратился 47-летний житель Лежневского района. Мужчина сообщил, что неизвестные лица с места захоронения его родственников на кладбище похитили две металлические трубы.
Сотрудники полиции быстро установили личности подозреваемых и задержали их. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ими оказались ранее не судимые жители Лежневского района 21 и 19 лет. Похищенное у них изъято и вскоре будет возращено законному владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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