В Ивановской области двое молодых людей совершили кражу на кладбище

Оба задержаны полицией





В правоохранительные органы с заявлением обратился 47-летний житель Лежневского района. Мужчина сообщил, что неизвестные лица с места захоронения его родственников на кладбище похитили две металлические трубы.

Сотрудники полиции быстро установили личности подозреваемых и задержали их. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ими оказались ранее не судимые жители Лежневского района 21 и 19 лет. Похищенное у них изъято и вскоре будет возращено законному владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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