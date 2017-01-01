Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 11:31

ТОП-5 новостей региона за неделю на сайте IvanovoNews

С 8 по 12 мая 2017 года

Новостной Топ-5 на сайте IvanovoNews: 8-12 мая 2017г.

 

ПО ПРОСМОТРАМ:

1.    Только что появившуюся в Иванове Аллею Славы уже начали разорять. Часть саженцев выкопали и похитили – ФОТО (9686)

2.    В Иванове молодая женщина выбросилась с 10 этажа многоэтажки (9341)

3.    В отношении преподавателя ивановской школы возбуждено дело за растление (7794)

4.    В Иванове обрушился канализационный коллектор - ФОТО, ВИДЕО (7644)

5.    Пропавшая в Иванове девочка нашлась (5943)

 

ПО КОММЕНТАРИЯМ:

1.    Только что появившуюся в Иванове Аллею Славы уже начали разорять. Часть саженцев выкопали и похитили – ФОТО (67)

2.    Защита считает, что Сверчкова, сотрудничавшего со следствием, обманули. И просит для подзащитного наказание без изоляции от общества (28)

3.    Сколько в 2016 году заработал мэр г. Иваново Владимир Шарыпов (20)

4.    В Родниках жалуются на методы противоабортной пропаганды со стороны священнослужителя (19)

5.    Сколько в 2016 году заработал председатель Ивановской городской думы (10)

В ивановской мэрии прокомментировали кражу саженцев на Аллее Славы (10)

Так будет ли в Иванове снегопад и гололед 9 мая? ФОТО прогнозы (10)

 

Как видно из рейтинга, на минувшей неделе посетителей нашего сайта больше всего интересовала тема кражи высаженных на Аллее Славы деревьев. К слову, в предыдущем рейтинге тема выбора участка для высадки 600 саженцев в Иванове также была в топе.

Кроме того, читатели IvanovoNews на минувшей неделе немало интересовались заработками власть имущих.

Данные рейтинга – по состоянию на 13 мая 2017 года, 11:30.



ключевые слова: новости ТОП-5
  • оцените новость:
  • (0)
  • 217
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации