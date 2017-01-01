ТОП-5 новостей региона за неделю на сайте IvanovoNews

С 8 по 12 мая 2017 года

Новостной Топ-5 на сайте IvanovoNews: 8-12 мая 2017г.

ПО ПРОСМОТРАМ:

1. Только что появившуюся в Иванове Аллею Славы уже начали разорять. Часть саженцев выкопали и похитили – ФОТО (9686)

2. В Иванове молодая женщина выбросилась с 10 этажа многоэтажки (9341)

3. В отношении преподавателя ивановской школы возбуждено дело за растление (7794)

4. В Иванове обрушился канализационный коллектор - ФОТО, ВИДЕО (7644)

5. Пропавшая в Иванове девочка нашлась (5943)

ПО КОММЕНТАРИЯМ:

1. Только что появившуюся в Иванове Аллею Славы уже начали разорять. Часть саженцев выкопали и похитили – ФОТО (67)

2. Защита считает, что Сверчкова, сотрудничавшего со следствием, обманули. И просит для подзащитного наказание без изоляции от общества (28)

3. Сколько в 2016 году заработал мэр г. Иваново Владимир Шарыпов (20)

4. В Родниках жалуются на методы противоабортной пропаганды со стороны священнослужителя (19)

5. Сколько в 2016 году заработал председатель Ивановской городской думы (10)

В ивановской мэрии прокомментировали кражу саженцев на Аллее Славы (10)

Так будет ли в Иванове снегопад и гололед 9 мая? ФОТО прогнозы (10)

Как видно из рейтинга, на минувшей неделе посетителей нашего сайта больше всего интересовала тема кражи высаженных на Аллее Славы деревьев. К слову, в предыдущем рейтинге тема выбора участка для высадки 600 саженцев в Иванове также была в топе.

Кроме того, читатели IvanovoNews на минувшей неделе немало интересовались заработками власть имущих.

Данные рейтинга – по состоянию на 13 мая 2017 года, 11:30.

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