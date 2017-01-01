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ТОП-5 новостей региона за неделю на сайте IvanovoNews
С 8 по 12 мая 2017 года
Новостной Топ-5 на сайте IvanovoNews: 8-12 мая 2017г.
ПО ПРОСМОТРАМ:
1. Только что появившуюся в Иванове Аллею Славы уже начали разорять. Часть саженцев выкопали и похитили – ФОТО (9686)
2. В Иванове молодая женщина выбросилась с 10 этажа многоэтажки (9341)
3. В отношении преподавателя ивановской школы возбуждено дело за растление (7794)
4. В Иванове обрушился канализационный коллектор - ФОТО, ВИДЕО (7644)
5. Пропавшая в Иванове девочка нашлась (5943)
ПО КОММЕНТАРИЯМ:
1. Только что появившуюся в Иванове Аллею Славы уже начали разорять. Часть саженцев выкопали и похитили – ФОТО (67)
2. Защита считает, что Сверчкова, сотрудничавшего со следствием, обманули. И просит для подзащитного наказание без изоляции от общества (28)
3. Сколько в 2016 году заработал мэр г. Иваново Владимир Шарыпов (20)
4. В Родниках жалуются на методы противоабортной пропаганды со стороны священнослужителя (19)
5. Сколько в 2016 году заработал председатель Ивановской городской думы (10)
В ивановской мэрии прокомментировали кражу саженцев на Аллее Славы (10)
Так будет ли в Иванове снегопад и гололед 9 мая? ФОТО прогнозы (10)
Как видно из рейтинга, на минувшей неделе посетителей нашего сайта больше всего интересовала тема кражи высаженных на Аллее Славы деревьев. К слову, в предыдущем рейтинге тема выбора участка для высадки 600 саженцев в Иванове также была в топе.
Кроме того, читатели IvanovoNews на минувшей неделе немало интересовались заработками власть имущих.
Данные рейтинга – по состоянию на 13 мая 2017 года, 11:30.
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