Управляющий созывает три официальных собрания дольщиков "ДСК"

Повестка дня - обращение в суд для оформления прав собственности на квартиры





27 МАЯ в 12:00 – две блок-секции в осях «4-6», расположенного по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 41 (строительный адрес: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 38), строительство которого завершено, путем передачи им собственность жилых помещений в этом доме.

Регистрация участников собрания проводится в день и по адресу проведения собрания участников строительства с 9:00 до 11:59.



27 МАЯ в 17:00 - две блок-секции в осях «7-10», расположенного по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 41 (строительный адрес: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 38), строительство которого завершено, путем передачи им собственность жилых помещений в этом доме.

Регистрация участников собрания проводится в день и по адресу проведения собрания участников строительства с 14:00 до 16:59.



28 МАЯ в 12:00 - литер 2, расположенного по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, мкр. Московский, дом 14А, корпус 2 (строительный адрес: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Кудряшова), строительство которого завершено, путем передачи им собственность жилых помещений в этом доме.

Регистрация участников собрания проводится в день и по адресу проведения собрания участников строительства с 9:00 до 11:59.



Ознакомиться с материалами собраний можно предварительно по адресу: Кохомское шоссе, д. 1 (отдел продаж), в рабочие дни с 22 мая с 08:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, по предварительной договоренности по тел. 84932567608.



Для участия в собрании при регистрации необходимо представить:

- для физического лица - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица;

- для представителя физического или юридического лица: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица; доверенность на участие в созываемом собрании участников строительства с правом голосования по вопросам, включенным в повестку дня собрания участников строительства, оформленную в соответствии с требованиями ст. ст. 185, 186 ГК РФ. В доверенности должно быть указано право представителя на участие в деле о банкротстве ОАО «ДСК» (ИНН 3728000058, дело №А17-4841/2015 Арбитражный суд Ивановской области), включая право на участие в собраниях кредиторов, собраниях участников строительства с правом голоса.

- для руководителя (лица, осуществляющего полномочия иного органа управления) юридического лица: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица; документ, подтверждающий полномочия лица как руководителя или иного органа управления организации (выписка из Устава юридического лица, действующий приказ о назначении лица на соответствующую должность и т.п.).



Временный управляющий ОАО «ДСК» Денис Солодухин официально уведомил дольщиков компании путем публикации 13 мая объявления в газете «Коммерсант» о созыве трех собраний участников строительства, которое состоится в Иванове в Центре культуры и отдыха» (проспект Ленина, д. 114) по обращению в Арбитражный суд с ходатайством о погашении требований участников строительства многоквартирного жилого дома, второй пусковой этап -, строительство которого завершено, путем передачи им собственность жилых помещений в этом доме.Регистрация участников собрания проводится в день и по адресу проведения собрания участников строительства по обращению в Арбитражный суд с ходатайством о погашении требований участников строительства многоквартирного жилого дома, первый пусковой этап -строительство которого завершено, путем передачи им собственность жилых помещений в этом доме.Регистрация участников собрания проводится в день и по адресу проведения собрания участников строительства с 14:00 до 16:59. по обращению в Арбитражный суд с ходатайством о погашении требований участников строительства многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения, строительство которого завершено, путем передачи им собственность жилых помещений в этом доме.Регистрация участников собрания проводится в день и по адресу проведения собрания участников строительства с 9:00 до 11:59.Ознакомиться с материалами собраний можно предварительно по адресу: Кохомское шоссе, д. 1 (отдел продаж), в рабочие дни с 22 мая с 08:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, по предварительной договоренности по тел. 84932567608.Для участия в собрании при регистрации необходимо представить:- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица;паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица; доверенность на участие в созываемом собрании участников строительства с правом голосования по вопросам, включенным в повестку дня собрания участников строительства, оформленную в соответствии с требованиями ст. ст. 185, 186 ГК РФ. В доверенности должно быть указано право представителя на участие в деле о банкротстве ОАО «ДСК» (ИНН 3728000058, дело №А17-4841/2015 Арбитражный суд Ивановской области), включая право на участие в собраниях кредиторов, собраниях участников строительства с правом голоса.паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица; документ, подтверждающий полномочия лица как руководителя или иного органа управления организации (выписка из Устава юридического лица, действующий приказ о назначении лица на соответствующую должность и т.п.).

поделиться ссылкой:

