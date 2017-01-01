В Иванове открыт новый автобусный маршрут





Новый автобусный маршрут открыли в областном центре - № 128 «Ж/д вокзал - Коллективные сады 4-го километра железной дороги «Иваново - Комсомольск».

Маршрут проходит через улицу Карла Маркса, проспект Ленина, площадь Пушкина, улицы Жарова, Парижской Коммуны, м. Балино, Ново-Талицы.

Первый автобус отправляется в 06.50 от ж/д вокзала, последний - в 19.30 от коллективных садов.

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Автобус маршрута №128 совершает в день 9 рейсов.